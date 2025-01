Delio Rossi, ex tecnico viola, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del momentaccio della Fiorentina, arrestata anche dal Torino in casa. Rossi si è espresso in primis sull'allenatore: “Palladino è giovane, sotto alcuni aspetti pecca di esperienza. La società deve allora proteggerlo nel caso in cui le cose non vadano per il verso giusto. A Monza si sentiva sicuro con un sistema di gioco collaudato, a Firenze è stato intelligente a capire che doveva cambiare in corso. Se c'è fiducia nell'allenatore, il club cercherà di aiutarlo con il mercato”.

La previsione di Delio Rossi

“Ho la netta sensazione che la Fiorentina sia stata sopravvalutata, così come adesso per me viene sottostimata. La verità in questi casi sta nel mezzo. Se arrivano oltre le loro possibilità, i Viola finiscono quinti in campionato, al contrario… decimo posto”.