Italiano: "Immobile in crescita, Skoruspki a pieno servizio. Nel girone di ritorno dovremo accelerare e imparare ad essere più concreti"

Domani il Verona, domenica la Fiorentina. In vista di questi due appuntamenti ha parlato così il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano: “Vogliamo dare continuità alla prestazione di Como, che è stata ottima fino all'inferiorità numerica. Se vogliamo puntare all'Europa, è chiaro che nel girone di ritorno dovremo accelerare, sfruttando l'occasione di rimediare, ripartire e riparare quello che ci è mancato nell'ultimo periodo”.

“Skorupski pienamente recuperato”

Poi ha aggiunto: “Skoruspki è convocato e pienamente recuperato, sceglierò all'ultimo tra lui e Ravaglia. Immobile non ha ancora la condizione per partire dall'inizio e sarebbe un cambio obbligato, ma lo vedo più sciolto e in crescita. Mi sta piacendo l'atteggiamento della squadra, ora però dobbiamo imparare ad essere più concreti davanti”.