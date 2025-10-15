L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola, a cominciare da Moise Kean: “Proprio perché non ci sono lesioni o controversie pesanti, ciò che conta è la sua soglia del dolore. Non dovrebbe esserci il rischio di non vederlo contro il Milan, può influire l'insicurezza di appoggiare il piede, ma almeno è il destro e non è quello di appoggio su cui fa molta forza. Diciamo che ho giocato con caviglie molto mal messe e ho stretto i denti, un po' devi convivere con questi dolorini. Servono alcuni allenamenti con la squadra, uno o due”.

“Vietato sbagliare i dettagli. Mi aspetto molto più rigore in allenamento”

La sosta ha fatto bene? “No, secondo me in questo momento fermarsi non è buono. La squadra veniva sì da una sconfitta, ma stava reagendo e a volte perdere quel filo conduttore e ricominciare ancora non è semplice. Avrei voluto giocare. Mi aspetto però tanta minuziosità nella prossima partita, voglio che questi allenamenti siano fatti con molto più rigore. Non che prima non ce ne fosse, ma la cura dei dettagli deve essere perfetta per tutti, Pioli compreso. I giocatori devono capire di non dover dare niente per scontato. C'è bisogno di non lasciare nulla agli avversari, che un'eventuale vittoria devono sudarsela e guadagnarsela. La Fiorentina deve evitare i problemi sui piazzati, sui calci d'angolo, sulle coperture, sulle preventive… Queste cose vanno fatte al 100%”.

“Milan-Fiorentina da tripla? Finora si è visto ben poco, però…”

Su Milan-Fiorentina: “Quasi tutti metteranno l'1 ed è logico, ma questa può essere davvero una partita da tripla. Dallo stesso punto di vista mentale, la Fiorentina gioca sicuramente non da favorita e forse ha anche meno pressione. Ci potrebbe essere meno stress nella costruzione del gioco, non che se ne sia vista tanta… Ma se l'ambizione è quella, può uscire fuori in un contesto così”.