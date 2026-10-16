Cominciano già le convocazioni per la finestra nazionali. La Guinea Bissau non rinuncia ad un attaccante della Fiorentina
Nemmeno il tempo di riprendere il campionato, che è già tempo di pensare alla prossima sosta nazionali (9-17 novembre). Sono state pubblicate infatti le pre-convocazioni della Guinea Bissau, nazionale dell'attaccante della Fiorentina Beto.
Lista preconvocati
L'attaccante della Fiorentina figura nella lista dei pre-convocati per la doppia sfida contro il Madagascar, un appuntamento importante per il percorso della nazionale africana. Per il centravanti viola si apre quindi la possibilità di tornare a disposizione della propria selezione, anche se la presenza nella lista preliminare non garantisce ancora la convocazione definitiva.
Lontano da Firenze
Nonostante un inizio di stagione non positiva, l'attaccante viola sembra sicuro di un posto nella propria nazionale. Una buona notizia per il calciatore, un po' meno per Vanoli che non potrebbe allenarlo per quasi due settimane.