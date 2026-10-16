Pellegrino, sorpasso completato. E ora Beto è costretto a inseguire l'argentino

Tutti gli indizi portano a una conclusione: Mateo Pellegrino ha superato Beto nella gerarchia dell'attacco. Servirà la riprova Como, ma l'argentino è il favorito per guidare l'attacco della Fiorentina contro i lariani.

Sorpasso effettuato

Dal canto suo l'ex Parma ha messo a segno 2 gol nei 377 minuti concessi da Vanoli in Serie A, senza contare il gol in Coppa Italia contro il Pisa. Beto è ancora inchiodato allo zero e a una forma fisica che sembra non aiutare il portoghese a emergere. A Genova si è visto questo, oltre probabilmente alla difficoltà di entrare nei meccanismi del gioco viola.

Differenze

E così Pellegrino, con le sue capacità di difendere il pallone e giocare con la squadra in questo momento possono aiutare di più la Fiorentina a ritrovare se stessa, prima contro il Como e poi nelle difficili partite che la aspettano. Ma la partita non è chiusa: Vanoli apprezza tanto Beto e la sua capacità di attaccare lo spazio. Ma all'ex Everton serve ritrovare la condizione fisica. Al più presto. Lo scrive La Nazione.