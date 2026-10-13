Carobbi: “Imbarazzante primo tempo della Fiorentina. Vanoli ha colpe, Njie e Pellegrino devono giocare sempre”

A Toscana TV ha parlato l’ex difensore viola Stefano Carobbi, che ha espresso dubbi sulle scelte di Vanoli nell’ultima partita della Fiorentina, ma non soltanto.

‘Avrei proseguito con chi aveva dato risposte positive’

“Il primo tempo della Fiorentina è stato imbarazzante, una squadra disordinata, in difesa ho visto cose incredibili. I primi 25’ a Genova sono drammatici, la piazza rossoblù ti trasporta, i giocatori del Grifone sembravano pittbull, ma quelli viola troppo troppo molli. Mi è dispiaciuto che sembrava si fosse trovata una quadra, e poi… sinceramente avrei proseguito con chi aveva dato risposte positive: Pellegrino e Njie devono giocare sempre, così come Mastantuono”.

‘Aggiustando le cose nel secondo tempo, la Fiorentina…’

“Vanoli stavolta ha delle responsabilità, nel secondo tempo, aggiustando un po’ le cose, la Fiorentina ha dominato, facendo il torello nell’area di rigore del Genoa, ed è andata vicina a pareggiare la partita. Il calendario ora è difficile, anche se col Como ho sensazioni positive. Serve però un atteggiamento più umile, e ci voleva anche col Genoa. Ndour non è un profilo che mi fa pensare che l’Italia possa andare al Mondiale. A centrocampo alla squadra manca qualcosa, in interdizione soprattutto, uno come Cataldi, ad esempio”.