Njie: "Se gioco nella Fiorentina devo essere chiamato dalla Nazionale"

Alieu Njie guarda alla nazionale maggiore svedese, ma sa che la strada per arrivarci passa dalle prestazioni in campo con la Fiorentina.

Una chiamata da Potter

Dopo il gol contro la Macedonia del Nord con l’Under 21, l’esterno viola ha parlato a Fotbollskanalen della possibilità di ricevere una convocazione da parte di Graham Potter: “Cosa devo fare per essere chiamato? In realtà non ne ho idea. Immagino che dovrò semplicemente continuare a lavorare a Firenze e fare del mio meglio, in modo che mi chiami per il prossimo raduno”.

“E se gioco con la Fiorentina..”

Alla domanda se l’obiettivo sia realistico continuando a giocare nella Fiorentina, Njie ha risposto: "Per me, se giochi in Serie A, uno dei cinque campionati più importanti, devi giocare anche in una nazionale maggiore. Essere titolare in Serie A è un ulteriore bonus. Per me significa meritare un posto nella rosa della nazionale maggiore. Sono cose che succedono: dovrò aspettare e continuare a lavorare. Devo fare del mio meglio affinché il CT mi noti".