Semplicemente il migliore in campo e ora ci sono le prospettive di una promozione per Njie
Alieu Njie si prende la scena con la Svezia Under 21. L’attaccante della Fiorentina è stato giudicato migliore in campo nella sfida contro la Macedonia del Nord, confermando le aspettative che c'erano su di lui con una prestazione brillante.
Traversa e gol
Nel primo tempo ha messo in difficoltà gli avversari con alcune incursioni veloci, colpendo anche la traversa con un tiro insidioso. Al 52’ è arrivato il suo primo gol con la selezione Under 21, prima della sostituzione con Sion Oppong dopo un’ora di gioco.
Promozione in Nazionale
Una prova che alimenta anche le prospettive internazionali: secondo Fotbollskanalen, se continuerà a partire titolare in Serie A e Taha Ali non recupererà dall’intervento alla spalla, una convocazione nella Nazionale maggiore già a novembre non sarebbe da escludere per il talento viola.