Njie: “Sono contento della Fiorentina. La Premier resta un sogno, ma voglio arrivarci da protagonista”

Alieu Njie guarda con soddisfazione alla scelta fatta in estate di trasferirsi alla Fiorentina, senza nascondere le ambizioni per il futuro. Intervistato da Fotbollskanalen, l’attaccante svedese ha ripercorso la decisione presa durante il mercato estivo: “Visto come sono andate le cose, sono molto contento della mia decisione”.

Deluso dal Crystal Palace

Il giocatore viola è tornato anche sull’interesse del Crystal Palace, che avrebbe potuto portarlo in Premier League: “Sono rimasto un po' deluso anche da loro (perché non hanno insistito di più, ndr), dato che mi avevano offerto un buon progetto. Ho dei parenti a Londra, quindi sarebbe stato facile adattarmi lì. Ma queste cose succedono, è il calcio. Sono molto contento della mia decisione”.

Obiettivo Premier League

L’Inghilterra rimane dunque un obiettivo, ma Njie vuole raggiungerlo dopo essersi affermato. Alla domanda sulla possibilità di rimandare quel sogno per arrivare in Premier come prima scelta di un club, ha risposto: “Sì, esattamente. Va bene rimandare il sogno. Ho ancora 21 anni e la Premier League è un sogno, ma non voglio andarci da giocatore sconosciuto. Preferirei affermarmi, magari in Italia, e poi fare il grande passo in Inghilterra. Vedremo”.