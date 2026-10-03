Njie: "La Fiorentina mi ha proposto un progetto entusiasmante, a Firenze mi sento già a casa"

Alieu Njie si sente già parte della Fiorentina. L’attaccante svedese, intervistato da Expressen, racconta il suo ambientamento a Firenze, sottolineando l’accoglienza ricevuta e l’entusiasmo per una scelta che considera ideale per proseguire il proprio percorso di crescita.

“Non ho ancora avuto il tempo di esplorare Firenze, per così dire. Ma mi sto divertendo molto. I tifosi mi hanno fatto sentire il benvenuto. Mi sento già a casa”, spiega Njie.

“Un progetto entusiasmante”

La giovane età del gruppo viola ha avuto un peso importante nella sua decisione: “Questo è stato uno dei motivi principali per cui ho scelto la Fiorentina. Il progetto che mi hanno proposto era molto entusiasmante. Una squadra giovane con grande talento e grande potenziale”.

“Vanoli fantastico per la mia crescita”

Il rapporto con il tecnico rappresenta uno dei punti centrali della nuova esperienza. Njie ritrova l’allenatore che lo aveva accompagnato nei primi momenti importanti della sua carriera: “Vanoli? È stato lui a farmi esordire in Serie A, era il mio allenatore quando ho segnato il mio primo gol in Serie A con il Torino. È fantastico per la mia crescita essere di nuovo con lui”.

Accanto alle prospettive dei giovani, lo svedese apprezza il sostegno dei veterani. Il riferimento è David De Gea: “È come un fratello maggiore che si prende cura di noi. Ci fa sentire al sicuro avere in squadra un giocatore così, con tanta esperienza”.