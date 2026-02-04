E due! C'è sempre chi prova a portare via Gosens da Firenze...

C'è una costante per quanto riguarda gli ultimi due mercati della Fiorentina: c'è sempre chi ha provato a portare via Robin Gosens.

Prima l'Atalanta…

In estate è stata l'Atalanta, sua vecchia squadra, a presentare un'offerta ufficiale per il giocatore. In quel momento però si è messo di traverso lo staff tecnico a bloccare il tutto, in particolare Stefano Pioli, che era allora l'allenatore della squadra.

…Poi il Nottingham

Poche ore fa invece ci ha provato il Nottingham Forest a fare la propria mossa. Stavolta la società aveva dato il via libera all'operazione, ma è stato lo stesso giocatore a dire no al trasferimento in Inghilterra. Gosens si sente ancora coinvolto a Firenze e ha voglia di dare una mano alla squadra ad evitare la retrocessione.