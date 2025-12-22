Parisi e l'aggiramento della difesa dell'Udinese, lampi di talento Gudmundsson. Nessuna esaltazione di Vanoli: serve la riprova

Sarà perché tutte le serie, positive o negative, prima o poi sono destinate a interrompersi. Sarà perchè stavolta l’errore madornale che indirizza la partita lo fa il portiere avversario. Sarà per il cambio di capitano. Sarà per la protesta veemente della tifoseria. Sarà perché è stato sufficiente sentir aleggiare il nome di un personaggio esperto di calcio (Paratici), come nuovo dirigente viola. Fatto sta che la Fiorentina ha finalmente vinto la sua prima partita in questo campionato.

La vittima chiamata Udinese

Vittima l’Udinese, fresca azzoppatrice del Napoli, che è anche l’ultima squadra che la Fiorentina aveva sconfitto in campionato, nella scorsa stagione.

Voti e giudizi

Parisi: 7 Schierato nell’inedita posizione di ala destra, contribuisce all’aggiramento della difesa friulana. Colpisce il palo dopo un’azione tutta dribbling creando i presupposti per il gol di Kean.

Gudmundsson: 7 Scatto e tiro che si stampa sul palo. Piroetta e palla sotto l’incrocio dei pali. Lampi di talento fra una pausa e l’altra.

Kean: 7 Lanciato a rete costringe il portiere avversario ad un’uscita scellerata che gli costa l’espulsione. Opportunismo sul primo gol. Potenza allo stato puro sul secondo.

Vanoli: 6 Episodi (e statistica) gli danno una mano per ottenere la prima vittoria in campionato. La mossa dei due “nanetti” sulla fascia destra funzione. Nessuna esaltazione, aspettiamo la riprova.

