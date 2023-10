Niente di grave per Harder dopo l'infortunio contro il Milan, il centrocampista viola sta meglio

“Harder è stato portato in ospedale dopo aver ricevuto un calcio sotto la mandibola”. Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa dopo il match pareggiato contro il Milan, che ha visto il centrocampista viola lasciare anzitempo il campo per questo infortunio.

Un inizio di stagione non proprio fortunato per lui, che ha dovuto saltare per squalifica anche la prima giornata contro la Roma. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, però, il ragazzo sta adesso bene e dovrebbe rientrare a disposizione già per il match contro il Frosinone in programma tra sei giorni.