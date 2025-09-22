A Radio Bruno ha parlato il giornalista Alessandro Bocci, mostrandosi molto perplesso dopo il duro avvio di campionato della Fiorentina del nuovo corso targato Stefano Pioli, ieri alla seconda sconfitta di fila.

‘La Fiorentina ha illuso, poi è stata disastrosa’

“Non ero ottimista, la partita col Napoli aveva lasciato cattive sensazioni. La Fiorentina non esiste, bisogna mettere un punto e andare a capo, ripartire da zero. Bisogna pensare a ricostruire una squadra. Col Como la squadra ha illuso 30’, facendo grande fatica e producendo poco, poi per 60 è stata un disastro ed è mancata anche di personalità. Un solo tiro in porta, la Fiorentina si è consegnata al Como. Quando sono calati Mandragora e Nicolussi Caviglia la squadra è andata in tilt, incredibile cosa fa Pongracic al 94' con Addai, se lo è portato dentro l'area di rigore".

‘Il problema è anche di condizione fisica’

“Certe scelte di formazione non mi hanno convinto, Piccoli non mi sembra in condizione adeguata, la difesa a quattro può essere una soluzione, ma non possono esserlo le fasce. Fazzini largo è un adattato, Lamptey è in ritardo. Il problema è anche di condizione fisica, inutile giocare con due punte se poi non dai un pallone agli attaccanti, l'attacco è isolato e così non si può giocare a calcio. Pioli è bravo, la squadra è forte, anche se ancora non saprei quanto, bisogna ricominciare dai 2 punti fatti”.