Napoli, per la fascia destra le idee sono le stesse della Fiorentina, ma nelle prossime ore è previsto il summit decisivo per Mazzocchi

In casa Napoli continuano i dialoghi di mercato per regalare a Mazzarri il richiesto vice Di Lorenzo. Così come la Fiorentina, la società partenopea sta passando al vaglio vari profili italiani, tra cui Mazzocchi della Salernitana e Faraoni dell'Hellas Verona, proprio come i viola.

Il favorito però è il terzino granata, che vuole a tutti i costi la maglia azzurra. Come scrive Sportitalia, tra oggi e domani previsto un nuovo summit tra le parti con l’obiettivo di sbloccare la situazione e regalare così a Mazzocchi il sogno di ogni calciatore napoletano di nascita, visto l’accordo sull’ingaggio già reperito da tempo. Per la Fiorentina, adesso, la pista estera potrebbe essere una valida alternativa per cercare il vice Dodo.