UFFICIALE: Di Francesco rinnova per altri due anni con il Lecce

Dopo la salvezza ottenuta si prospetta una stagione particolare per il Lecce, che ripartirà senza l'ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino alla direzione sportiva. Per un cambiamento nell'organigramma, però, c'è una conferma nello staff tecnico e cioè quella di Eusebio Di Francesco, il cui rinnovo fino al 2028 è stato annunciato proprio in queste ore.

“Motivazione al massimo”

“Sono estremamente felice - ha detto Di Francesco - Ringrazio il presidente Sticchi Damiani per questo attestato di stima e la società tutta. Ho ancora negli occhi la spinta dei tifosi giallorossi nell'ultima sfida casalinga con il Genoa e l'esodo al Mapei Stadium. Ci sarà da soffrire, ma vogliamo scrivere altre pagine di storia del Lecce e le mie motivazioni saranno massime”.