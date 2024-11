Kean e un tifoso inaspettato. Bennato: "Tifo per lui, è fortissimo ed è un ragazzo a posto. E poi... Parla bene"

Lui tifa Napoli, ma si dice tifoso anche di Moise Kean. Edoardo Bennato, famoso cantautore italiano, ha parlato così a Tuttosport dell'attaccante della Fiorentina: “In questo momento mi è davvero molto simpatico Kean, mi piace in modo viscerale. Tifo per lui, oltre che per il Napoli ovviamente. Mi piace come si muove in campo e lo stimo perché è un ragazzo a posto, fortissimo.

E vi dico una cosa, visto che ho seguito alcune sue interviste: lo stimo anche perché… usa ancora l’avverbio “comunque”. Un avverbio che è indice di umiltà e che infatti non si usa più: oggi si usa “detto questo”, che è autoreferenziale, arrogante, presuntuoso… Diffidate di chi dice “detto questo”.