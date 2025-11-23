La Roma domina a Cremona e regala a Gasperini il primo posto in classifica. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Continua la domenica di Serie A col match delle 15, andato in scena allo Zini: i padroni di casa della Cremonese cadono, la Roma passa col risultato di 0-3.

La partita

Partita viva sin da subito, partono forte i padroni di casa con Bonazzoli che impegna subito Svilar alla deviazione. Tuttavia, al 16simo, è la Roma a passare in vantaggio col solito Soulè che trova un bel mancino da fuori battendo Audero. Dieci minuti dopo arriva il raddoppio di Pellegrini, annullato però per fuorigioco: viene allora fuori la Cremonese che aumenta i giri ed ha la seconda grande occasione della partita con Vandeputte, che sbatte ancora una volta su un sempre attento Svilar. Nel finale del primo tempo, poi, serve un miracolo di Audero per negare a Pellegrini il gol del raddoppio. Dopo l'intervallo, però, la Roma sale in cattedra e in cinque minuti chiude i giochi: prima è Ferguson, al 65simo, a trovare il piazzato per il gol dello 0-2; poco dopo è Wesley a battere Audero con uno scavetto che congela il risultato. Nel finale, al 93simo, c'è tempo anche per il primo gol in Serie A di Folino: bel colpo di testa che beffa Svilar.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Roma 27, Napoli 25, Bologna 24, Inter 24, Milan 22, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Lazio 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Parma 11, Lecce 10, Pisa 9, Genoa 8, Verona 6, Fiorentina 6.