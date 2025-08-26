Simone Inzaghi "chiama" Comuzzo: il difensore della Fiorentina è richiestissimo in Arabia
Secondo Sport Mediaset, l’Al-Hilal, fresco campione in carica in Arabia Saudita nonché allenato da Simone Inzaghi, sarebbe pronto a presentare un’offerta importante per assicurarsi Pietro Comuzzo.
Non si tratterebbe però dell’unico club saudita sulle tracce del difensore della Fiorentina: altri nomi della Saudi Pro League stanno monitorando con interesse il centrale italiano, considerato uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.
La Fiorentina, pur consapevole del valore del giocatore, non chiude completamente le porte a una cessione: solo un’offerta davvero irrinunciabile potrebbe però far vacillare la dirigenza gigliata.
