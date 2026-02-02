Colpo grosso dell'Udinese, Roma al tappeto. E adesso i friulani guardano all'Europa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' un risultato a sorpresa quello che arriva dal Friuli. L'Udinese, una delle pochissime squadre ad esser stata battuta dalla Fiorentina in questa stagione, ha vinto contro la Roma di Gasperini. Un KO del tutto inaspettato per i giallorossi, in piena lotta per un piazzamento in Champions League.

Colpo grosso dei bianconeri

A decidere l'incontro è stata una deviazione sfortunata del neo acquisto capitolino Malen, che ha infilato il suo stesso portiere in maniera del tutto involontaria. Uno a zero dunque per i padroni di casa che superano quota 30, con un miracoloso Okoye all'ultimo minuto. Da segnalare anche il ritorno in campo dell'ex Fiorentina Zaniolo, dopo un periodo ai box per un infortunio al ginocchio. L'Udinese adesso punta l'Europa, con l'aggancio alla Lazio e il sorpasso al Bologna di Italiano, impegnato domani contro il Milan.

L'Udinese adesso può ambire alla zona europea

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 55, Milan 47, Napoli 46, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.