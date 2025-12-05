Un attacco stellare da 100 milioni, che in campo ha una resa da retrocessione: un gol ogni 11 milioni

Doveva essere il fiore all'occhiello di una squadra che puntava in grande, scrive il Corriere dello Sport a proposito dell'attacco della Fiorentina, invece, il reparto offensivo viola è in grandissima difficoltà come il resto della squadra.

Il quartetto offensivo

Kean, Gudmundsson, Piccoli e Dzeko; un quartetto dal valore di mercato di circa cento milioni, che però ha prodotto solamente nove gol. Una rete ogni undici milioni di valore, chiara dimostrazione che il calcio non si fa con le figurine. Pioli e Vanoli hanno cercato una quadra nel difficile assemblaggio del reparto offensivo viola, ma ancora nessuno sembra essere riuscito a trovare una soluzione.

Una nuova opzione

Tutte le possibili combinazioni sono state provate, ma nessuna ha mai convinto a pieno. Vanoli starebbe pensando ad un tandem pesante (Kean-Piccoli) con alle spalle un trequartista a legare il gioco (Gudmundsson). Uno schieramento più offensivo che era stato già provato da Pioli nel corso dell'estate, ma rapidamente abbandonato per lo squilibrio che generava.

