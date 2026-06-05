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La Cremonese cerca un nuovo diesse: sondato un profilo che la Fiorentina conosce molto bene

Redazione /
Antonio Tramontano, foto Instagram
Antonio Tramontano, foto Instagram
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Dopo la retrocessione, la Cremonese è pronta a una rivoluzione in società, a partire dal ruolo di ds. In lizza per il posto c'è l'attuale dirigente del Cagliari Guido Angelozzi, che però piace anche al Lecce. 

Nuovo nome

E così i lombardi starebbero sondando anche il nome di Antonio Tramontano, ex match analyst e capo scouting della Fiorentina, che attualmente lavora come osservatore al West Ham. 

Testa a testa?

Il nome di Tramontano è avanzato nella scala dei gradimenti e potrebbe configurarsi un testa a testa tra lui e Angelozzi per il ruolo di ds grigiorosso. Lo scrive tuttomercatoweb.com. 

 

 

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