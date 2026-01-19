La richiesta del COISP dopo gli scontri in A1: Daspo a vita e trasferte vietate per tutta la stagione per tifosi di Fiorentina e Roma

Quanto accaduto ieri pomeriggio sull’autostrada A1, all’altezza di Casalecchio di Reno, rischia di avere conseguenze pesanti per le tifoserie di Roma e Fiorentina. Intorno alle 12.30, si sono scontrati gruppi ultras giallorossi e della Fiorentina, con la corsia d’emergenza dell’autostrada che si è trasformata per diversi minuti in un vero e proprio campo di battaglia.

I fatti

Circa duecento persone sono scese dalle auto affrontandosi con spranghe, bastoni, mazze, caschi e sassi, bloccando di fatto il traffico e mettendo in serio pericolo chi stava procedendo casualmente lungo la strada.

La richiesta del Coisp

Sull’episodio è intervenuto con parole durissime anche il sindacato di Polizia Coisp, che ha definito quanto accaduto “di una gravità inaudita”, sottolineando come non si tratti più di violenza legata al tifo, ma di comportamenti criminali che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica. Da qui la richiesta di provvedimenti drastici: Daspo a vita per i responsabili e divieto di trasferta per entrambe le tifoserie fino al termine del campionato. Lo riporta La Repubblica.