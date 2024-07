L'Argentina torna in campo per evitare l'eliminazione dalle Olimpiadi: Mascherano conferma Beltran tra i titolari

Dopo il flop all’esordio contro il Marocco, seguito da enormi polemiche, l’Argentina olimpica di Javier Mascherano torna in campo questo pomeriggio, alle ore 15, contro l’Iraq in una sfida che diventa un vero dentro o fuori: i sudamericani sono obbligati a vincere per continuare a coltivare i sogni di medaglia.

Buone notizie per Lucas Beltran che, dopo un esordio opaco, viene confermato nella formazione titolare: l’attaccante della Fiorentina farà parte del tridente dietro l’unica punta Julian Alvarez.

Questa la formazione titolare dell’Argentina:

Argentina (4-2-3-1): Rulli; García, Di Césare, Otamendi, Soler; Hezze. Equi Fernández; Medina, Beltrán, Almada; Julián Álvarez. All. Mascherano