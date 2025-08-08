Pradè e Goretti vogliono tutelarsi in caso di offerte per Mandragora e Comuzzo
Pradè e Goretti hanno terminato la prima fase di allestimento della rosa della Fiorentina. Adesso, scrive su di loro il Corriere Fiorentino, devono anticipare più di uno scenario per non farsi trovare impreparati.
Mandragora
È il caso del centrocampo, dove un’eventuale rottura con Mandragora spingerebbe la dirigenza ad approfondire il profilo di Nicolussi Caviglia del Venezia che i viola già seguono.
Comuzzo
Ma anche in difesa, dove sul futuro di Comuzzo pesa la spada di Damocle di un’eventuale offerta in arrivo dalla Premier League o dalla Bundesliga. La Fiorentina vorrebbe andare avanti con lui, ma se arrivasse un'offerta economica importante (da almeno 40 milioni) una sua cessione potrebbe essere presa in considerazione.
💬 Commenti (7)