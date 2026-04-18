Finisce in pareggio la sfida del cuore di Gasp: Roma e Atalanta non si fanno male. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
All'Olimpico di Roma finisce in pareggio tra Roma e Atalanta.
La partita
Al gol di Krstovic al 12esimo degli ospiti, con assist di De Roon, ha risposto la bella conclusione al volo di Hermoso, che ha pareggiato i conti allo scadere del primo tempo. Un pareggio che ha tenuto fino a fine. Finisce 1-1. La Roma consolida il quinto posto. L'Atalanta segue a ruota a 4 punti di distanza.
La classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Parma 39, Genoa 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.
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