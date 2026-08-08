Corriere dello Sport-Stadio: stiamo calmi!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio: “Pellegrino, altro colpo” e in sommario: “Assalto all'argentino. Piccoli, c'è il Bologna”. A pagina 18 in taglio alto: “Lotterò sempre per Firenze” e in sommario: “Mastantuono si presenta: ‘Ho voluto un club con una grande storia’”, in taglio basso: “I due volti della Fiorentina: l'argentino e Atta le chiavi”, di spalla l'editoriale: “Stiamo calmi”. A pagina 19: “Paratici non si ferma: assalto a Pellegrino”.