FOTO FN - Intanto a Firenze iniziano a circolare pezzi di... Curva Fiesole

Nel traffico fiorentino di questa mattina sono apparsi anche alcuni camion che trasportavano quelli che sembrano essere a tutti gli effetti i pezzi che andranno a comporre la nuova Curva Fiesole.

Trasporti eccezionali

Trasporti eccezionali in via Aretina, dove un grande pezzo di metallo scalinato ha sfilato per la trafficata via di Firenze Sud. Per settimane si sono susseguiti camion con i vari pezzi del nuovo stadio. Questa mattina il primo “passaggio” con la struttura vera e propria.

La foto