La Fiorentina non finisce qui: i due in lizza per la fascia. I dubbi su Fortini

Il mercato in entrata della Fiorentina non è certo finito. Il club viola lavora in particolare per un attaccante e per un esterno destro.

Zortea o Calabria?

Zortea o Calabria, sembrano essere questi due i candidati principali al ruolo di vice Dodô. Per il primo servono dieci milioni di euro. Mentre sull'ex capitano di Pioli ai tempi del Milan, c'è però il forcing del Panathinaikos, ad ora in vantaggio.

I dubbi su Fortini

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, ci sono dubbi di natura fisica su Fortini. Reduce da un'ottima annata in B alla Juve Stabia, ha avuto un infortunio complicato che ha condizionato pesantemente questo inizio di stagione.