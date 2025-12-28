Adesso è ufficiale, la Fiorentina Femminile aprirà i quarti di finale di Coppa Italia. Le date e gli orari

Sono state rese ufficiali le date e gli orari dei quarti di finale di Coppa Italia Women, competizione che vede anche la Fiorentina in corsa, uscita vincente dagli ottavi contro il Bologna solo dopo i calci di rigore.

Le date degli ottavi

Ebbene, il prossimo turno si aprirà proprio con le ragazze di Pinones-Arce, che martedì 20 gennaio alle 18 affronteranno il Milan in Lombardia. Il ritorno è previsto per giovedì 29, sempre alle 18, ma a Firenze. Gli altri accoppiamenti vedono le sfide tra Ternana e Inter, tra Napoli e Juventus, e il derby di Roma.

L'eventuale semifinale

La vincitrice del doppio scontro tornerà in campo per la semifinale, prevista in doppia data tra il 9 e l'11 marzo e tra il 28 e il 29 dello stesso mese, contro la vincente del quarto di finale che vede contro Juventus e Napoli.