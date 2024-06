Bonaventura trascina via anche Castrovilli?

Le sensazioni intorno a Giacomo Bonaventura riguardo a una possibile permanenza a Firenze sono sempre più negative. La Fiorentina non avrebbe trovato l'accordo per il prolungamento del contratto in scadenza a fine mese e il centrocampista viola è sempre più vicino all'addio.

Come riporta il Corriere dello Sport, le stesse sensazioni si respirano per Gaetano Castrovilli, attualmente nella stessa situazione dell'ex Milan. Anche il fantasista viola potrebbe salutare.