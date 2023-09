Di Palma: "Sostituire Terracciano sarebbe stato utile solo prendendo uno più forte di lui. Adesso gli serve continuità"

A Radio Bruno ha parlato l'ex preparatore dei portieri della Fiorentina Vincenzo Di Palma, che è intervenuto sulla situazione che riguarda gli estremi difensori in casa viola. Queste le sue parole: "L'idea di sostituire Terracciano poteva essere valida solo prendendo un portiere che fosse superiore a lui, Christensen invece non lo è e per capire gli schemi di gioco viola avrà bisogno di tempo.

Personalmente io avrei preso Audero, che anche se non è italiano è comunque cresciuto nel settore giovanile della Juventus e conosce benissimo la Serie A e il calcio italiano. A questo punto però serve dare continuità a Terracciano, perché un portiere ha bisogno di giocare e sentire la fiducia"