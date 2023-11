La Gazzetta dello Sport: Nzola, ultima chiamata?

Due pagine sulla Fiorentina, le troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport che titola: "La coppa per ripartire".

Pagina 18

Grande spazio viene dato a: "Non solo Gonzalez La Fiorentina punta su Nzola per tornare in alto". Sottotitolo: "Assente Beltran e dopo tre ko di fila in Serie A, contro il Cukaricki la Viola chiede i gol alla punta angolana".

All'interno dell'articolo leggiamo: "Nzola, ultima chiamata? Inevitabile che in questa Fiorentina che non segna da tre partite, caso più unico che raro, il primo nome che esce è quello di M’Bala Nzola. Il centravanti si è perso e non riesce a tornare. I numeri sono impietosi: la Fiorentina fino a oggi ha giocato 16 partite, inclusi i playoff di Conference, lui ha partecipato a 15 match. E il bilancio parla di un solo gol, quello del 3-0 al Cagliari a tempo quasi scaduto, cioè nemmeno decisivo".

In breve nella stessa pagina: "Deve vincere oggi e la prossima gara E le altre pareggiare" questo per ottenere la qualificazione.

Pagina 19

Ci sono le dichiarazioni: "Italiano: "Ritroviamo fiducia Voglio vedere più qualità". Sottotitolo: "L’allenatore e la crisi in attacco: "Chiedo soluzioni nuove e di provare anche più giocate individuali".