La Nazione: contestazione in soffitta, c'è da ruggire

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: "Ruggito viola. Forza ragazzi!". A pagina 2 in taglio alto: “Viola, un sabato da leoni. La Juve, Luciano, la paura. Non è una gara normale. Ora serve il primo squillo”. A pagina 3: “La spinta di tutta la città. Dai fischi alla rivoluzione. Primo sold out dell’anno. Il Franchi sarà una bolgia”, di spalla: “Lavoro e caparbietà. La ricetta di Ranieri. Storia da non rovinare”. A pagina 4: “Il ritorno (a casa) di Lucio. Le ferite, le nozze virtuali e gli screzi da innamorato. Un legame senza tempo”, di spalla: “Tutti arruolati tranne Gosens. Parisi in vantaggio su Fortini”.