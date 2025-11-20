Gli allenamenti stile Marines e uno scudo intorno alla squadra. La musica è cambiata, una Fiorentina diversa

Vanoli fa scudo attorno alla squadra, provando a far uscire meno immagini possibili degli allenamenti, provando a far ascoltare ai suoi calciatori meno commenti possibili, cercando di creare un vero e proprio 'fortino', termine che tanto amava il buon Prandelli, in vista di una partita, quella contro la Juventus, che questa volta per la Fiorentina vale più per la classifica che per la storica rivalità. Chissà se basterà.

Come i Marines

Intanto in queste due settimane di sosta per le nazionali si sta lavorando tanto. Doppie sedute, parte atletica al primo posto, allenamenti intensi in stile Marines, Conte docet. Vanoli punta sulla corsa, sulla cattiveria agonistica e sulla grinta, mettendo in secondo piano, probabilmente, la tattica. O meglio, concentrandosi su una difesa che dovrà fare reparto in modo migliore, chiudersi con efficacia, subire meno gol.

Piccoli piace

Si dovrà ripartire da qui e da un Kean recuperato per la sfida contro la Juventus e sul quale si riporranno molte speranze di salvezza. Anche se, gli ultimi allenamenti, ci dicono che Piccoli stia scalando molte gerarchie e che al nuovo allenatore viola piaccia molto. Chissà che i due non possano prima o poi giocare assieme.

Non sabato, non contro i bianconeri, dove vedremo una Fiorentina più abbottonata del solito, anche per far capire a tutti che la musica è cambiata, come gli obiettivi, come la concentrazione che andrà messa in campo, in tutti e novanta i minuti. Errori non saranno più ammessi: da qui al mercato di gennaio la Fiorentina dovrà cominciare a fare punti, a scalare posizioni in classifica. Poi si vedrà cosa fare, dove e se intervenire. Con tanti calciatori che in queste settimane saranno valutati e giudicati, per ripartire nel 2026 in modo completamente diverso.

Vanoli si gioca tanto

Vanoli si gioca tanto, forse tutto, fin da subito. Juventus e Atalanta saranno due test impegnativi ma al tempo stesso preziosi. La mentalità dovrà essere diversa fin da sabato, fin dalla super sfida contro Spalletti.