Prime strutture in acciaio per la Fiesole e in Curva c'è la nuova gru. Il pubblico noterà i progressi

In queste settimane in cui non ci sono state partite della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, i lavori sono andati avanti e sabato il pubblico che seguirà la partita con la Juventus noterà i progressi. Lo si legge stamani sul Corriere Fiorentino.

Sono arrivate e montate, grazie all’ausilio di una gru posizionata dietro la zona di fondocampo, le prime strutture in acciaio per la nuova curva Fiesole, mentre un’altra gru è stata posizionata tra la Fiesole e la Tribuna laterale per movimentare le più leggere barre di armatura.

Le fondamenta e gli interrati sono stati finiti di edificare da tempo, da un po' di settimane a questa parte si sta lavorando alla struttura che sosterrà i gradoni prefabbricati in cemento armato della nuova Fiesole. Questa, insieme alle colonne esterne e le due (più grandi) interne, sosterranno la ‘copertura nord’: la protezione che coprirà il pubblico che siederà in curva Fiesole, tribuna laterale e metà Maratona.