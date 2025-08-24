Pongracic: "Contenti di avere Pioli, il rapporto con lui è molto buono e con la sua esperienza possiamo fare grandi cose"

Il difensore viola Marin Pongracic ha parlato a Dazn a pochi minuti dall'esordio della Fiorentina in campionato, a Cagliari.

‘Il ritiro è fondamentale’

"Il ritiro è sempre duro ma è importante, per mettere la forza che ci serve per il campionato e giochiamo anche la Conference, è fondamentale".

‘Contenti di Pioli’

“l rapporto col mister è molto buono, siamo tutti molto contenti che sia qua con noi, con la sua esperienza possiamo fare grandi cose”.