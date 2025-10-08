E' arrivata a sorpresa la convocazione nell'Italia di Hans Nicolussi Caviglia, sbarcato alla Fiorentina negli ultimi giorni di mercato e che solo dopo la scorsa sosta per le Nazionali ha cominciato a trovare davvero spazio nello scacchiere di Pioli. Gattuso lo ha chiamato per gli impegni contro Estonia e Israele, apparentemente soltanto per rinfoltire una rosa anche se non è da escludere che possa fare qualche minuto in una di queste due partite.

Non una bella notizia per Pioli

Forse non la migliore delle notizie per Pioli, che in queste due settimane dovrebbe lavorare al massimo per trovare certezze - anche tattiche - che al momento mancano completamente. Sarà però difficile farlo senza il suo regista potenzialmente titolare, ma anche senza tutti gli altri: sono ben dieci, infatti, i calciatori viola convocati nelle rispettive Nazionali (s'è aggiunto a sorpresa anche Piccoli al posto dell'infortunato Zaccagni) tra selezioni principali e giovanili.