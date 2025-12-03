​​

Juve decimata: non solo l'ex viola Vlahovic, arriva un altro infortunio in difesa per Spalletti

Redazione /

I guai in casa Juventus non finiscono. Dopo l'infortunio dell'ex Fiorentina Dusan Vlahovic contro il Cagliari (mesi di stop per lui), arriva un'altra lesione per i bianconeri. Luciano Spalletti dovrà rinunciare a lungo a Federico Gatti, vista la lesione del menisco mediale -rimediata contro l'Udinese- che costringe il centrale difensivo a operarsi.

Juve, altro infortunio dopo Vlahovic

Questo il comunicato: “Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical”.

Un difensore è costretto a operarsi

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni”.

