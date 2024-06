Zangrillo gela le tante pretendenti: "Gudmundsson e Retegui? Il Genoa non è una boutique. La vera anima di questa squadra è.."

Questo pomeriggio il presidente del Genoa Alberto Zangrillo, ai margini di un’assemblea di lega programmata per parlare dei diritti televisivi della prossima stagione, ha avuto modo di fare il punto in casa ligure, soprattutto sul mercato in uscita. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Retegui e Gudmundsson? Il Genoa non è in svendita”

“Se riesco a trattenere Gudmundsson e Retegui? Me li hanno appena chiesti 3-4 colleghi e gli ho detto che io non ho questo ruolo nel Genoa, li ho messi in contatto con il nostro direttore sportivo. Mi sembra che il nostro a.d. abbia detto che noi prendiamo in valutazioni delle possibilità di scambio, ma non di svendita dei nostri gioiellini”.

“Tutti confermano il passaggio di Martinez all'Inter, io..”

Qualche parola anche sul passaggio di Martinez all’Inter, che potrebbe riaccendere l’interessamento del Grifone per Terracciano della Fiorentina: “Leggo ovunque che l’operazione sia già conclusa, però il mercato non è ancora iniziato, quindi lo leggo come anticipazione. Mi dispiacerebbe molto perché è uno straordinario ragazzo, che è partito quasi per caso in B, ha fatto un campionato straordinario in A, è merce rara come portiere ed abile anche con i piedi. Faremo del nostro meglio per agire in modo coerente e non essere la boutique di nessuno”.

“Il vero top player di questa squadra sta in panchina”

Ha commentato anche l’operato di Alberto Gilardino: “Sicuramente è l'anima del gruppo. E' certificato che il Ronaldo di turno in un qualsiasi ambito non fa nulla da solo, serve il gruppo. Gilardino ha plasmato questo gruppo, è arrivato dalla Primavera facendo acquisire consapevolezza ed autostima a tutti i ragazzi che sono stati straordinari".