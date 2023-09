Alla fine non sarà un "ex" allenatore della Fiorentina a sedere sulla panchina del Lione. Ecco chi prenderà il suo posto

Gennaro Gattuso, ex allenatore della Fiorentina per pochi giorni a giugno 2021, si è liberato dopo la fine del rapporto con il Valencia e sembrava sul punto di ricoprire il ruolo di tecnico del Lione al posto di Laurent Blanc.

Tuttavia, a un passo dalla fumata bianca, le cose sembrano aver subito un'inversione di rotta. Il nuovo prescelto, secondo L'Equipe, è sempre italiano, è sempre un campione del Mondo del 2006 e ha già giocato al club francese. Si tratta di Fabio Grosso, reduce dalla vittoria del campionato di Serie B e dalla conseguente promozione in Serie A col Frosinone.

Per Grosso si prospetta dunque un ritorno al Lione. Ora una nuova chance sulla panchina di una delle big di Francia: un'opportunità sfumata per il suo ex compagno di squadra, Gattuso, e che il grande ex è pronto a cogliere.