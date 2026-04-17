In queste ore si è tornati a parlare anche di stadio in casa Fiorentina, con la sindaca Sara Funaro che ha precisato come i lavori siano il linea con il nuovo programma, dopo i ritardi degli scorsi mesi.

“La nuova curva sarà un muro viola”

Di stadio ha scritto su Facebook anche il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: “La cosa che mi consola è vedere la nuova curva che sorgerà e sarà un muro viola. E il fatto che lo stadio sia rimasto in mani pubbliche, proprietà di Firenze, e con bandi pubblici. Poteva andarci peggio. Un giorno torneremo nell'Europa che conti e di questi non ci sarà più nessuno”.