Funaro: "Da Uva riconoscimento nostro lavoro sul Franchi. Cronoprogramma rispettato e attenzione massima a questo cantiere"

Ll'executive director per Euro 2032, Michele Uva, ha espresso parole positive sul percorso intrapreso a Firenze e sul restyling dello stadio Artemio Franchi.

“Riconoscimento nostro lavoro”

“Mi fa piacere il riconoscimento del nostro lavoro che stiamo portando avanti con tanta attenzione - ha detto a Italpress il sindaco di Firenze, Sara Funaro - vado personalmente a fare sopralluoghi, mi confronto con la direzione dei lavori e con le ditte e la nostra attenzione su questo cantiere è massima”.

Cronoprogramma ok

Poi la Funaro ha aggiunto: "C'è stato un ritardo precedente ma l'attuale cronoprogramma sta andando avanti con il rispetto dei tempi e continuiamo a monitorare la situazione".

La Funaro spera di incontrare presto il nuovo commissario per gli stadi del 2032, Massimo Sessa, “per poter trovare tutti i modi per lavorare in maniera serrata ed accelerata”.