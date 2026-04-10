VIDEO FN Il profilo della nuova Fiesole visto dall'esterno dello stadio

Prende sempre più forma il nuovo stadio Artemio Franchi. Con la posa dell’ultima trave è stato completato lo scheletro della Fiesole ed ecco come appare il profilo della nuova tribuna (chiamarla curva appare improprio) visto dall’esterno.

Un profilo più alto della vecchia Curva

Le immagini di Fiorentinanews.com sono riprese sia da dietro l’attuale Fiesole che di lato, parte tribuna e maratona che saranno sottoposte anch’esse, sia pur parzialmente, a cambiamento anche in questa prima fase dei lavori. Notiamo come questo profilo sia più alto, e non di poco, rispetto a quello della vecchia Curva e manca ancora la copertura.

Primo e secondo lotto

Il costo del primo lotto, lo ricordiamo è di 151 milioni di euro circa, soldi che sono stati ottenuti dal Comune di Firenze attraverso i fondi previsti dal PNC-PNRR.

Nella seconda fase dei lavori invece, il cantiere sarà totalmente ribaltato e la Ferrovia verrà notevolmente avvicinata al campo, così come verrà completata la copertura dell’intero impianto.