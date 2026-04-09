Italia all'ultimo stadio: Franchi, unico cantiere aperto. Propositi e rendering a sfare però...

Buoni propositi ce ne sono tanti, però concretezza poca. Gli stadi in Italia sono vecchi e messi male, anche se qualcuno sta cercando di sfruttare l'occasione degli Europei del 2032 per cambiare la propria situazione.

Sedi sicure

Sull'argomento c'è un approfondimento che troviamo stamani su Tuttosport. Oltre a Torino e Milano ad ospitare Euro 2032 ci sarà anche Roma, sicuramente con l’Olimpico che necessita di ritocchini, probabilmente anche il nuovo stadio della Roma a Pietralata.

L'unico cantiere aperto

E poi? L’unico cantiere aperto è quello del Franchi di Firenze, dove il primo lotto dei lavori dovrebbe essere concluso nel 2027, mentre l'intera opera dovrebbe essere terminata per il 2029.

E gli altri?

E gli altri? A Napoli il Comune e De Laurentiis viaggiano su binari paralleli. A Cagliari c'è la prospettiva del nuovo “Gigi Riva”, ma nelle ultime settimane si registrano rallentamenti. Salerno e Palermo confidano nel commissario, mentre sono uscite dalla lista Bari, Bologna e Verona. A Venezia il nuovo stadio sarà pronto nella primavera del 2027, mentre a Genova studiano il restyling di Marassi e non c’è dubbio che a Como sapranno accelerare con o senza il contributo commissariale.