Stadio Franchi, oltre 32 milioni erogati alle ditte. Il quadro complessivo del primo lotto

32,7 milioni di euro. È questa la cifra che il Comune di Firenze ha girato al raggruppamento di imprese che si è aggiudicato il primo lotto di lavori di ammodernamento allo Stadio Franchi.

La cifra già versata

A renderlo noto è stato il responsabile del progetto, Alessandro Dreoni. Anzi, per l'esattezza siamo a 32.768.193,99, erogati in nove tranche più due anticipazioni contrattuali di 3,6 e 14,3 milioni.

Il quadro economico

Il quadro economico complessivo per il primo lotto dei lavori risulta invece pari a 151.308.565,96 euro, finanziati con i fondi PNC-PNRR.