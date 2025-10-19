Pioli: "Fiorentina ha investito tanto su di me, responsabilità mie e della squadra. Ma con quei rigori incentiviamo gli attaccanti a simulare"

L'allenatore viola, Stefano Pioli, intervistato da DAZN, ha detto dopo la sconfitta contro il Milan: “La Fiorentina ha investito tanto su di me e purtroppo non stiamo ottenendo i risultati che speravamo.Per questo mi dispiace doppiamente. Dobbiamo fare tutti meglio, noi e non solo noi. Sull'arbitro mi sento di aggiungere che facendo così invitiamo i giocatori a simulare e buttarsi per terra. Basta mettersi le mani in faccia e tutti fischiano. Il Var deve intervenire solo in presenza di un errore evidente dell'arbitro, ditemi voi se questo è un errore evidente.

E poi: “Kean ha fatto quello che doveva fare. Abbiamo palleggiato bene ma potevamo giocare più in verticale in alcune situazioni. Abbiamo subito il pareggio in dieci perché Ranieri era fuori e poi abbiamo subito il 2-1 con quel rigore. Non meritavamo certo di perdere”.

Infine: “Purtroppo siamo ultimi in classifica e le responsabilità sono mie e dei giocatori, ma non ci sono problemi nello spogliatoio, i risultati ci stanno dando contro. Se ci dice male una cosa la paghiamo a caro prezzo”.