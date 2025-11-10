A Lady Radio ha parlato Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina che ha fatto il punto sulla situazione in casa viola dopo il pareggio contro il Genoa.

Le parole di Pruzzo

“Ma come marca questa gente? Ai miei tempi si prendevano gol, ma mica così. Ma che roba è? Casca una palla da 40 metri, hai sempre parato… Ma quale bicchiere mezzo pieno, io non so come sia questo bicchiere. È stata una partita a pallonate. Il punto te lo prendi, ma questa di partita ha avuto veramente poco. Tanta paura da entrambe le parti. Ora devi lottare punto a punto”.

Dure parole sul mercato viola

“Cambia l'allenatore, ma i giocatori rimangono li stessi. Gudmundsson e Piccoli? Se vogliamo vedere il lato positivo della gara credo che abbiano fatto un buon lavoro insieme. Niente di eccezionale. Ma sul mercato andava blindata la difesa. Ma cavolo, ma questa difesa traballa. Se ci mettiamo io e Ripa a giocare a briscola e intanto facciamo il centrocampo della Fiorentina, ci viene meglio rispetto a come l'hanno fatto. I palloni toccati da Caviglia sono stati pochissimi. Non sono arrivato a 5. Ma come fa un regista a toccare 5 palloni? Allora giochiamo a pallonate”.