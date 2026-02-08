Harrison: "Ci hanno tradito due situazioni elementari ma abbiamo tante cose positive da salvare. So cosa serve per uscire da questi momenti"
Un impatto buono, con assist, per Jack Harrison che ha parlato così al media ufficiale della Fiorentina:
"Credo che siano le cose semplici che al momento non stiamo facendo bene. Abbiamo molta qualità e questo è un grande club. Ci hanno tradito due situazioni elementari con cui abbiamo subito due gol. Ma ci sono anche molti aspetti positivi da trarre da questa partita, come abbiamo costruito i gol per esempio. Però questo è un movimento sicuramente difficile, personalmente ci sono passato molte volte. So cosa serve per superare queste situazioni difficili: molto carattere e unità. E ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, più riusciamo a coinvolgere i tifosi e prima usciremo da questa situazione.
E’ frustrante per tutti, ci sentiamo tutti allo stesso modo, vogliamo tutti la stessa cosa ma questo è il calcio. E’ un momento cruciale in cui tutti i piccoli errori possono avere gran significato, quindi dobbiamo assicurarci di recuperare punti e far sì che non risucceda.
Ora c’è il Como ma ogni partita è buona per ritrovare ritmo e la strada della vittoria. Sono sicuro che l’allenatore e il club faranno tutto il possibile per vincere ogni partita da qui in avanti. Cosa ci ha detto Vanoli? Si è fatto sentire, è appassionato e ha tutte le ragioni per sentirsi così, abbiamo preso gol all’ultimo minuto, è normale essere frustrati. Ci mancano solo piccoli dettagli da risolvere".