La panoramica sulla prima avversaria italiana della stagione della Fiorentina, vale a dire il Cagliari, la dà Ignazio Caddeo di CalcioCasteddu in collegamento a Radio Bruno.

“Il Cagliari inizia sabato in Coppa contro la Virtus Entella, c'è molta attesa per vedere il progetto di Pisacane anche a fronte di alcuni alti e bassi visti nelle amichevoli. Al momento il mister può contare su giocatori come Piccoli e Zortea che sono dati in uscita, ma anche su Sebastiano Esposito, l'ultimo arrivato. Pavoletti e Luperto invece hanno lavorato a parte. All'80% il Cagliari è pronto secondo la società, ma a mio avviso serve qualcos'altro ancora: penso a Yerry Mina che va bene come titolare, ma se si fa male siamo scoperti. Qualche rinforzo servirà ancora".

“In città c'è entusiasmo e curiosità di vedere il nuovo Cagliari di Pisacane, lui che è un sardo adottato avendo giocato qui, si è integrato benissimo con la sua famiglia qua ed è molto amato nel capoluogo, ma è un allenatore emergente ed è sicuramente un rischio. Ha fatto molto bene in Primavera e non solo a livello di risultati, ma anche a livello tattico”.

“Zortea sta benissimo qui, ma come tutti è normale che sia ambizioso di giocare su altri palcoscenici, anche europei. La Fiorentina è interessata, vero, ma c'è la Roma in pole, in primis per i rapporti con Ranieri, che sono rimasti ottimi, ma anche per un discorso economico. Il Cagliari chiede 8-9 milioni di euro coi quali finanzierebbe un rinforzo in difesa, come potrebbe essere Kumbulla”.

“Sarà bello rivedere Pioli sulla panchina della Fiorentina qui a Cagliari, per lui sarà una gara particolare, e il suo vice ai tempi della Fiorentina, ossia Giacomo Murelli, è adesso il vice di Pisacane. La Fiorentina di quest'anno è altamente competitiva e può fare il salto di qualità che aspetta tanto, è una bella squadra e importante ma spesso eterna incompiuta”.